Киев планирует взять 3,5 млрд грн внутреннего заимствования

Киев планирует привлечь внутренний заем на сумму 3,5 мдрд грн сроком на три года с процентной ставкой не более 15,25% годовых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге секретарь Киевсовета Галина Герега.

Она отметила, что сегодня депутаты должны рассмотреть на сессии соответствующий проект решения.

Как сообщал УНИАН, часть этого займа (2,4 млрд грн) предусматривается направить на погашение внешнего займа в размере 250 млн долларов, который был взят в 2007 году и срок погашения которого заканчивается в ноябре этого года, а 1,1 млрд грн - на развитие инфраструктуры Киева.

Между тем в оппозиции заявляют, что новый заем в сумме 3,5 млрд грн увеличит сумму долга Киева практически до размера годового бюджета столицы.

«На сегодня долг Киева, который тянется с 2007 года, достигает 12 млрд грн, если прибавить к нему запланированные заимствования в сумме 3,5 млрд грн, что больше суммы специального фонда бюджета на 2012 год, то общая сумма долга будет составлять 15,5 млрд грн», - подчеркнула, в частности, лидер фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова.

«Сумма долга в 15,5 млрд грн больше реального бюджета Киева прошлого года и наверное будет равна нынешнему бюджету столицы, поскольку традиционно А.Попов недовыполняет его на несколько миллиардов гривень», - отметила Т.Мелихова.