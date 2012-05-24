Вице-президент ЕИБ надеется увеличить финансирование проектов в Восточной Европе
Вена.Вице-президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вильгельм Мольтерер надеется в течение следующего бюджетного периода (2014 – 2020 годы) увеличить финансирование проектов в Восточной Европе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Вене перед началом конференции “Восточное партнерство для роста”, организованной ЕИБ.
“Я надеюсь, что ЕИБ сможет увеличить деятельность на следующий финансовый период”, - сказал В.Мольтерер.
“Но это зависит от переговоров, которые пройдут в следующие месяцы внутри ЕС”, - сказал он.
Вице-президент ЕИБ отметил, что в течение 2007-2013 гг. ЕИБ планирует в целом предоставить кредитов России и восточным партнерам Евросоюза на 3,85 млрд евро.
При этом В.Мольтерер особо подчеркнул, что банк не финансирует государственные бюджеты или отдельные государства, а только конкретные проекты.
Он напомнил, что основными приоритетами ЕИБ является поддержка инфраструктурных проектов, предоставления кредитов малому и среднему бизнесу, а также финансирование проектов, направленных на противодействие изменению климата.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС не намерен увеличивать финансовую помощь Украине