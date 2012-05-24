Вице-президент ЕИБ надеется увеличить финансирование проектов в Восточной Европе

Вена. Вице-президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вильгельм Мольтерер надеется в течение следующего бюджетного периода (2014 – 2020 годы) увеличить финансирование проектов в Восточной Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Вене перед началом конференции “Восточное партнерство для роста”, организованной ЕИБ.

“Я надеюсь, что ЕИБ сможет увеличить деятельность на следующий финансовый период”, - сказал В.Мольтерер.

“Но это зависит от переговоров, которые пройдут в следующие месяцы внутри ЕС”, - сказал он.

Вице-президент ЕИБ отметил, что в течение 2007-2013 гг. ЕИБ планирует в целом предоставить кредитов России и восточным партнерам Евросоюза на 3,85 млрд евро.

При этом В.Мольтерер особо подчеркнул, что банк не финансирует государственные бюджеты или отдельные государства, а только конкретные проекты.

Он напомнил, что основными приоритетами ЕИБ является поддержка инфраструктурных проектов, предоставления кредитов малому и среднему бизнесу, а также финансирование проектов, направленных на противодействие изменению климата.

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