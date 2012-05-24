Визит президента ЕИБ в Украину был отложен по техническим причинам

Вена. Визит президента Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернера Хойера в Украину был отложен по техническим причинам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам в Вене перед началом конференции, организованной ЕИБ, “Восточное партнерство для роста”, вице-президент банка Вильгельм Мольтерер.

“Я хочу быть очень четким. Визит не был отменен, он был отложен”, - сказал он.

Вице-президент ЕИБ отметил, что причины откладывания визита исключительно технические.

Как сообщал УНИАН, 8 мая министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко заявил в Брюсселе о том, что президент ЕИБ должен был посетить Киев в течение недели, однако этот визит так и не состоялся.