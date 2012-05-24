ВР усовершенствовала процедуру госрегистрации иностранных инвестиций

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной регистрации иностранных инвестиций».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 254 народных депутата из 424, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что государственная регистрация (перерегистрация) иностранных инвестиций и ее аннулирование осуществляются Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями в порядке, определенном Кабинетом министров Украины, в 7-дневный срок со дня подачи иностранным инвестором документов для регистрации (перерегистрации) иностранных инвестиций и ее аннулирования.

Срок, на протяжении которого инвестор может обратиться в орган государственной регистрации, не должен превышать 30 календарных дней со дня фактического внесения, изъятия (репатриации) иностранных инвестиций или изменения владельца иностранных инвестиций.

Перерегистрация иностранной инвестиции в связи с изменением владельца такой инвестиции проводится путем отмены предыдущей государственной регистрации иностранной инвестиции и осуществления мероприятий по новой государственной регистрации иностранной инвестиции. В случае изъятия (репатриации) иностранной инвестиции государственная регистрация иностранной инвестиции подлежит аннулированию.

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