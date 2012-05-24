Киевсовет разрешил городу взять 3,5 млрд грн внутреннего заимствования

Киевсовет дал согласие на осуществление столицей внутреннего заимствования на сумму 3,5 млрд грн на три года с процентной ставкой не выше 15,25%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Киевсовета. За него проголосовали 77 из 112 зарегистрированных в зале депутатов.

Заимствование будет осуществлено в форме выпуска облигаций местного займа. Установлено, что предельные суммы расходов, связанных с осуществлением заимствования в бюджет Киева, будут составлять не более 200 тыс. грн.

Как отметил во время выступления в сессионном зале заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко, заимствование осуществляется, исходя из предыдущего решения Киеврады от 26 апреля о внесении изменений в бюджет столицы, согласно которым был утвержден дефицит бюджета города на текущий год в размере 3,5 млрд грн. В соответствии с законодательством, источником погашения такого дефицита является взятие кредита, сказал он.

Согласно принятому сегодня решению кредитные средства предусмотрено распределить следующим образом: 2,4 млрд направить на погашение внешнего кредита столицы, взятого в 2007 году и срок погашения которого истекает в ноябре этого года; 1,1 млрд грн – на финансирование расходов бюджета развития Киева, в частности, для обеспечения развития дорожно-транспортной структуры, строительства объектов водопроводно-канализационного хозяйства, развития топливно-энергетического комплекса, на капитальный ремонт жилищного фонда и т.п.