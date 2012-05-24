В ВР сегодня нет шансов ратифицировать договор о ЗСТ СНГ – депутат

На сегодняшний день в Верховной Раде Украины нет шансов для ратификации соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от партии «Наша Украина» Виктор Матчук в ходе круглого стола в Институте Горшенина.

При этом он отметил, что низкие шансы ратификации соглашения обусловлены позицией, высказанной ранее главой фракции Партии регионов (Александром Ефремовым – УНИАН) о некоторых юридических вопросах, которые вызывает документ, а также невозможностью его ратификации с оговорками.

«Сейчас я не вижу таких шансов, учитывая ст. 21 (соглашения о ЗСТ СНГ – УНИАН) о том, что парламент не может вносить никакие изменения, - а такое предостережение там есть - и учитывая сегодняшнюю позицию и парламентского большинства, и главы фракции Партии региона господина Ефремова», - сказал В. Матчук.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран - членов СНГ подписали Соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

Однако у Украины появились замечания к Соглашению о зоне свободной торговли СНГ, которые заключаются в неравенстве условий по введению торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества.

2 апреля Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации договора о ЗСТ в рамках СНГ. Верховная Рада до сих пор не ратифицировала это соглашение.