Поступления налога на прибыль увеличились на 29% - ГНСУ

Поступления налога на прибыль в общий фонд государственного бюджета в январе-апреле 2012 года составили 16,3 млрд грн, что на 29,1%, или на 3,8 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), план поступлений по налогу перевыполнен на 12,3%.

Налоговики отмечают, что на результаты уплаты налога на прибыль повлияли меры ГНСУ по разрушению схем минимизации налога, а также экономический рост в стране.