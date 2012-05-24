Поступления налога на прибыль увеличились на 29% - ГНСУ
15:51, 24 мая 2012Финансы
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Поступления налога на прибыль в общий фонд государственного бюджета в январе-апреле 2012 года составили 16,3 млрд грн, что на 29,1%, или на 3,8 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), план поступлений по налогу перевыполнен на 12,3%.
Налоговики отмечают, что на результаты уплаты налога на прибыль повлияли меры ГНСУ по разрушению схем минимизации налога, а также экономический рост в стране.
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