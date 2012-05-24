Количество документов разрешительного характера сократили

Верховная Рада Украины сократила количество документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего Закона «О внесении изменения в Закон Украины «О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности» проголосовали 246 народных депутатов из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено исключить из Перечня документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности разрешение на заключение договоров аренды недвижимого имущества, которое принадлежит к собственности Автономной Республики Крым или находится в государственной или коммунальной собственности, согласование Кабинетом министров Украины продажи земельных участков, которые находятся в собственности государства, кроме земельных участков, на которых расположены объекты, подлежащие приватизации, иностранным государствам и иностранным юридическим лицам.