ВР внесла изменения в Налоговый кодекс

Верховная Рада Украины приняла в целом изменения в Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования некоторых налоговых норм» проголосовали 235 народных депутатов из 418, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон направлен на усовершенствование некоторых норм Налогового кодекса с целью упрощения процедур взятия на учет плательщиков налогов, улучшения администрирования налогов и сборов, избежания конфликта интересов между налогоплательщиками и контролирующими органами, предоставления больших возможностей налогоплательщикам применять специальные режимы, а также завершения внедрения принципа "единого окна" при осуществлении государственной регистрации субъектов хозяйствования и взятия их на учет в органах государственной налоговой службы.

Документом усовершенствована упрощенная система налогообложения, учета и отчетности по результатам ее внедрения с 1 января текущего года, в частности, упрощена процедура взятия на учет плательщиков единого налога плательщиками налога на добавленную стоимость. Доработан механизм введения на 2012 год моратория относительно применения некоторых штрафных санкций к плательщикам единого налога. Кроме того, предусматривается не применять штрафные санкции в 2012 году за нарушение порядка исчисления, правильности заполнения налоговых деклараций плательщиком единого налога и полноты уплаты сумм единого налога, а также ввести мораторий на применение административных взысканий в виде штрафа за неправильность заполнения в 2012 году книги учета доходов и книги учета доходов и расходов.

Законодательным актом установлен комплекс изменений в нормы по налоговому администрированию, которые направлены, в первую очередь, на упрощение и усовершенствование административных процедур.

Предусматривается следующее:

- упростить процедуры взятия на учет налогоплательщиков, что связано с завершением введения принципа "единого окна" при осуществлении государственной регистрации субъектов хозяйствования, а также упростить процедуры открытия банковских счетов субъектами хозяйствования;

- упростить порядок подписания налоговой декларации плательщиком в случае отсутствия у такого плательщика лица, отвечающего за ведение бухгалтерского учета;

- с целью упрощения уплаты незначительного налогового долга (без привлечения налогового управляющего, описания налогового имущества) увеличен минимальный размер налогового долга при наличии которого налоговое требование плательщику налогов не посылается (от одного до двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан), а также определено, что при наличии такого налогового долга право налогового залога не применяется;

- во избежание конфликта интересов приведена в соответствие процедура взятия на учет договоров управления имуществом плательщиков налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость;

- увеличивается срок подачи плательщиком налога возражений относительно акта фактической проверки его подразделения, который находится вне регистрации такого плательщика налога, а также увеличивается срок принятия решения органом ГНС по такому акту проверки;

- с целью усовершенствования процедуры погашения налогового долга устанавливается очередность погашения налогового долга в зависимости от срока его возникновения (а не на усмотрение налогового органа) в случае погашения долга за счет продажи имущества, которое находится в налоговом залоге;

- обязать органы ГНС информировать налогоплательщика о возобновлении расходных операций на его счетах в случае устранения этим плательщиком оснований для остановки таких расходных операций;

- упростить процедуру снятия режима налогового залога на приобретенное имущество в результате его реализации для погашения налогового долга;

- предоставить налогоплательщику возможность самостоятельно осуществлять продажу имущества с целью погашения таким плательщиком налогового долга.

Законом внесен комплекс изменений в нормы относительно налогообложения налогом на прибыль предприятий. Так, урегулированы некоторые позиции Кодекса относительно порядка учета доходов и расходов при определении базы налогообложения, в частности: дополнен Кодекс положениями, которые не признаются доходами с целью налогообложения в случае невозврата плательщиком налога инвестиций, внесенных в уставный фонд, при проведении процедуры прекращения акционерного общества; при определении размера расходов (не более 4 процентов от объема дохода (выручки) от реализации продукции) осуществленных в интересах нерезидента в виде роялти, за предоставленные услуги по маркетингу, консалтингу, рекламе - предложена отдельная норма для банков с показателем 4 процента дохода от операционной деятельности, поскольку в отчетности банков отсутствует показатель "реализация продукции"; уточнен механизм определения дохода и начисления амортизации на основные средства, полученные бесплатно или приобретенные или изготовленные (построенные) за счет бюджетных средств или кредитных ресурсов, заимствованных правительством или под гарантию правительства.

Документом внесены изменения и по положениям Кодекса, которые касаются налогообложения налогом на добавленную стоимость.

В частности, отменено ограничение относительно добровольной регистрации плательщиком НДС, что позволит регистрироваться плательщиком НДС любому лицу, осуществляющему хозяйственную деятельность независимо от объемов поставок; упрощена процедура регистрации плательщиком НДС плательщиков единого налога, в том числе при добровольном изменении ставки единого налога с 5% на 3%, и унифицированы сроки такой регистрации и подачи заявления; сокращен срок регистрации плательщиков НДС в органах ГНС с 10 до 5 рабочих дней, а также срок регистрации налоговых накладных в Едином реестре, что позволит своевременно проверить наличие права на декларирование налогового кредита; расширен перечень с/х предприятий, которые могут получать компенсацию за приобретенное у них молоко и мясо, усовершенствован порядок исчисления налога на добавленную стоимость в туристической сфере; упрощен пересчет налогового кредита по необратимым активам, которые используются одновременно в облагаемых налогом и освобожденных от налогообложения операциях; определены особые правила, по которым плательщик может включить в налоговый кредит суммы НДС, по которым ранее такой плательщик не имел права на налоговый кредит; освобождены от налогообложения операции по передаче подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования.

Изменения внесены и в нормы по налогу на доходы физических лиц. В частности, устранены законодательные коллизии при налогообложении налогом на доходы физических лиц бездомных лиц, а также дипломатических работников при компенсации им расходов в командировке; не включены в базу налогообложения доходы в виде индексации пенсии; выплат из государственного бюджета, которые осуществляются по решению Европейского суда по правам человека; от сдачи лома черных металлов; упрощен порядок принятия решений профессиональными союзами относительно осуществления в интересах их членов выплат или возмещений в необлагаемом размере; установлено, что налоговые агенты не удерживают у источника выплаты налог с доходов, которые выплачиваются предпринимателям; упрощен порядок проведения годового перерасчета налога на доходы физических лиц.