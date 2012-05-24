Во ІІ полугодии увеличатся риски, связанные с показателями платежного баланса - эксперты

Во втором полугодии могут увеличиться риски, связанные с показателями платежного баланса, говорится в ежедневном обзоре рынков “ИНГ Банка”.

“До середины 2012 г. мы не ожидаем значительного ухудшения данного показателя, а во втором полугодии ожидаем роста рисков, которые могут привести к умеренной и постепенной девальвации гривни в 4 квартале 2012 г., - говорится в обзоре, - ... Мы считаем, что в краткосрочной перспективе показатель платежного баланса

останется профицитным, либо близким к нулю”. По мнению экспертов, основными факторами углубления дефицита текущего счета в апреле т.г. до 0,62 млрд долл. относительно мартовского уровня в 0,3 млрд долл. выступили отсутствие роста спроса на сталь на мировом рынке и рост импорта продукции машиностроения (учитывая увеличение внутреннего спроса в рамках подготовки к Евро-2012).

Профицит платежного баланса в апреле в основном был достигнут за счет улучшения состояния счета финансовых операций (1,1 млрд долл. относительно 0,7 млрд долл.). Наиболее значительным фактором улучшения состояния счета финансовых операций в апреле выступает ослабление девальвационных ожиданий и соответствующее снижение спроса на наличную валюту.

Как сообщал УНИАН, дефицит платежного баланса Украины в январе-апреле 2012 года (по предварительным данным) составил 61 млн долл. по сравнению с профицитом 2,147 млрд долл. за соответствующий период 2011 года.

Профицит платежного баланса в апреле т.г. составил 508 млн долл. Это на 133 млн долл. больше, чем за март 2012 года, но в 2 раза меньше, чем за апрель 2011 года.

Дефицит текущего счета за первые четыре месяца т.г. увеличился на 4% - до 1,830 млрд долл., а в апреле составил 621 млн долл. (по сравнению с 313 млн долл. в марте).

За январь-апрель т.г. профицит финансового счета сократился в 2,2 раза - до 1,769 млрд долл., а в апреле увеличился до 1,1 млрд долл. (по сравнению с 688 млн долл. в марте).