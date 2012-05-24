Сегодня на межбанке котировки гривни продолжили снижение

В четверг, 24 мая 2012 г., на украинском межбанковском валютном рынке котировки на американскую валюту продолжали расти.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0650/8,0740, к 12:00 цены выросли до 8,0875/8,0930. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,0900/8,0945.

Дилер одного коммерческого банка с иностранным капиталом сообщил УНИАН, что большинство соглашений заключались в диапазоне 8,07-8,09 грн/долл.

“Сегодня торги происходили при обычных обстоятельствах. Не было значительных покупок или продажи. Большого напряжения не наблюдалось”, - сказал банкир.

По его мнению, в связи с сложившейся ситуацией, продавцы валюты ее придерживают, рассчитывая на подорожание доллара, а покупатели считают цену завышенной и откладывают покупку.

Эксперт считает, что это носит “более-менее временный характер”. Он не исключает, что в случае своевременного выхода Нацбанка на рынок с продажей валюты, на следующей неделе курс гривни может укрепиться до 8,05 грн/долл. Вчера НБУ объявил о своем выходе перед закрытием рынка, и не все банки успели дать заявку на покупку валюты.

Как сообщал УНИАН, на украинском межбанковском валютном рынке уже несколько дней наблюдается снижения котировок гривни по отношению к доллару США.

Вчера, 23 мая, Национальный банк Украины, после длительного перерыва в несколько месяцев, вышел на рынок с продажей доллара по 8,02 грн/долл.