Нацбанк снова поддержал гривну продажей валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 24 мая, второй день подряд на закрытии торгов вышел на рынок с продажей валюты по 8,02 грн/долл. и покупкой 7,9925 грн/долл. Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка с иностранным капиталом.

Банкиры высказывают сомнения в эффективности таких поздних выходов Нацбанка с целью сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни. Банки должны подать заявки на покупку валюты у регулятора до 14.00 и, до этого времени, уже второй день подряд остаются неизвестными намерения НБУ об участии или не участии в торгах.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке котировки на американскую валюту продолжали расти. Торги по доллару США открылись ставками 8,0650/8,0740, к 12:00 цены выросли до 8,0875/8,0930. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,0900/8,0945.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полунеев: Нацбанк в случае необходимости может пойти на плавную девальвацию гривни