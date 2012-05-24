Украина могла бы стать европейским Китаем, считает директор Siemens-Украина

Вена. Директор Siemens-Украина Максимилиан Эггер считает, что Украина могла бы стать европейским Китаем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Вене на конференции “Восточное партнерство для роста”, организованной Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

“Украина может быть европейским Китаем”, - сказал он, отметив, что страна имеет значительные запасы минеральных ресурсов, серьезные человеческие ресурсы, особенно молодежь, а также значительный потенциал в развитии сельского хозяйства.

Вместе с тем, М.Эггер отметил, что за последние 20 лет Украина так и не стала нормальным рынком.

“Нужные структурные реформы для того, чтобы иметь финансирование. Потому что банки не пойдут туда, где ситуация не четкая, поэтому правительству нужно еще много что сделать”, - сказал он.

При этом М.Эггер для примера сравнил Украину с Румынией. По его словам, в Румынии, которая по территории немного больше трети Украины, по населению – вдвое меньше, ВВП на душу населения в полтора раза выше, чем в Украине.