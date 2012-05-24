Минфин увеличил выручку от продажи ОВГЗ до 131,8 млн гривень

Министерство финансов Украины на аукционах в четверг, 24 мая, продало пятилетние облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 131,776 миллиона гривень, сообщается на сайте министерства.

Средневзвешенная доходность госбумаг с погашением 5 апреля 2017 года составила 13,95% при номинальном уровне доходности 14,30%. На покупку этих ОВГЗ Минфин получил лишь одну заявку.

Также одну неудовлетворенную заявку Минфин получил по выставленным на продажу годичным облигациям.

Другие предложенные к размещению ОВГЗ, сроками обращения три и семь лет, не получили ни одной заявки.

На предыдущих аукционах 22 мая Минфин продал валютные двухлетние ОВГЗ на 3,601 млн долларов с доходностью 9,3%.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило ОВГЗ на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.

Общий объем ОВГЗ, которые находятся в обращении (по сумме основного долга), в апреле вырос на 2% - до 174,28 млрд грн.