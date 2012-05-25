Торги на межбанке в пятницу открылись в диапазоне 8,0850-8,0950 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись в диапазоне 8,0850/8,0950 грн/долл. (вчера на закрытии торгов котировки составили 8,0900/8,0945 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2548/52, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,1530/10,1670.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,2562/64 (четверг, 24 мая, – 1,2579/81).