ГНСУ не будет наказывать «упрощенцев» за ошибки в декларациях, сделанные в 2012 году

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) не будет наказывать предпринимателей, работающих на упрощенной системе отчетности, за ошибки в декларациях, сделанные в течение 2012 года.

Соответствующий закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования некоторых налоговых норм» принят парламентом 24 мая 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, данный закон вносит существенные изменения в работу предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения. Так, в частности, введен мораторий на применение финансовых санкций к «упрощенцам» за ошибки, которые в течение 2012 года будут допущенные при заполнении налоговых деклараций и книги ведения доходов и расходов.

Законом учтен ряд инициатив ГНСУ, направленных на упрощение процедуры регистрации плательщиков НДС. Теперь лицо, осуществляющее хоздеятельность, может зарегистрироваться плательщиком НДС. Ограничения добровольной регистрации - отменено. Кроме того, уменьшен срок регистрации плательщиков НДС с 10 до 5 рабочих дней, введена электронная форма налоговой накладной.

Изменены и сроки регистрации налоговых накладных в едином реестре. Это даст возможность своевременно проверить наличие права на декларирование налогового кредита.

Среди основных инициатив налоговой службы, изложенных в законе, также являются: отмена до 1 января 2014 года штрафных санкций за непредставление или нарушение срока представления физлицами в ГНСУ сведений об изменении данных, которые вносятся в госреестр физлиц; предоставление права налогоплательщику самостоятельно осуществлять продажу имущества с целью погашения таким плательщиком налогового долга, с согласия ГНСУ; отсрочка уплаты налога на недвижимое имущество, кроме земельного участка, до 1 января 2013 года и т.д.