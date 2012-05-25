Положительный финрезультат предприятий Украины в первом квартале составил 8,5 млрд грн

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-марте 2012 года составил 8,5 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, прибыль украинских предприятий в январе-марте 2012 года против аналогичного периода 2011 года выросла на 6,4% - до 49,49 млрд грн. С убытком январь-март 2012 год завершили 44,6% предприятий страны против 46,9% в январе-марте 2011 года. Сумма убытка предприятий в I квартале 2012 года против января-марта 2011 года выросла на 21,1% - до 40,99 млрд грн.

По данным Госстата, январь-март 2012 года завершили с убытком 49,1% (в I квартале 2011 года - 49%) промышленных предприятий Украины. Отрицательный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-март 2012 года составил 1,42 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2011 году составил 112 млрд 930,3 млн грн против 63 млрд 266,4 млн грн в 2010 году.