Среднесрочный бюджетный прогноз - оптимизм, "замешанный" на предвыборных декларациях

В Украине наконец-то заработало на практике среднесрочное бюджетное прогнозирование, внедрение которого правительство называет одним из ключевых достижений бюджетной реформы. Однако, утвержденный прогноз Государственного бюджета Украины на 2013-2014 гг. свидетельствует, что либо Кабмин относится к необходимости разрабатывать бюджетные прогнозы чисто формально, либо он просто не видит перспектив экономической ситуации дальше выборов.

Напомним, что одним из новшеств Бюджетного кодекса 2011 г. является внедрение в Украине среднесрочного бюджетного прогнозирования. В цивилизованных экономически развитых странах это подразумевает, что правительство на основе тщательного научного анализа представляет общественности и инвесторам те перспективы развития системы государственных финансов, которые ждут страну в ближайшие годы.

Украинский вариант среднесрочного бюджетного прогнозирования имеет свои особенности. Представленный Прогноз Государственного бюджета Украины на 2013-2014 гг. состоит из двух частей: первая касается непосредственно прогнозов, вторая – больше похожа на предвыборную программу, в которой правительство декларирует то, что оно хочет сделать в контексте реформирования бюджетной системы.

Первое, что бросается глаза, так это чрезмерный оптимизм разработчиков прогноза относительно роста бюджетных доходов. В частности, ожидается, что доходы государственного бюджета в 2013 г. вырастут до 384,7 млрд грн, что номинально на 18 млрд грн больше, нежели предусмотрено на этот год бюджетом. Однако без учета изменений доходов, связанных с финансированием социальных инициатив (на которые деньги едва ли найдутся), рост должен составить около 50 млрд грн. На фоне приближения динамики роста ВВП к нулю, а также очень низкой инфляции такой прогноз выглядит малореалистичным. На 2014 г. правительство ожидает увеличение доходов еще на 12 млрд грн (до 396,9 млрд грн). Однако, с учетом снижения ставок налога на прибыль и НДС до 16% и 17% соответственно, такой прогноз также выглядит чересчур оптимистично.

Главным источником доходов в 2013 г. будут налоговые поступления, при этом прогнозируется существенное увеличение поступлений от НДС ‑ на 30,2 млрд (до 175 млрд грн); от акцизного сбора ‑ на 16,9 млрд. А вот рост поступления налога на доходы физических лиц не столь динамичен, в 2013 году – всего лишь на 1,6 млрд больше чем в 2012 году (в 2014 г. поступления возрастут еще на 1,4 млрд грн). Следует полагать, что КМУ считает, что доходы населения будут расти примерно такими же темпами?!

Что касается налога на прибыль предприятий, то несмотря на то, что в 2013 г. ожидается очередное снижения ставки налога до 19%, поступления от него возрастут на 7 млрд грн, а в 2014 г. (при снижении ставки до 16%) поступления в государственный бюджет возрастут еще на 4,7 млрд грн (до 64,7 млрд грн.). Это свидетельствует, что либо КМУ ожидает ускорение процессов модернизации экономики, которая обусловит повышение финансовых результатов предприятий, либо надеется на существенный приток иностранных инвестиций. Какой из этих двух сценариев является реальным - трудно сказать.

Предполагается, что главными источниками повышения налоговых поступлений в

госбюджет будут: детенизация экономики путем легализации выплат заработной платы и сокращения неформального трудоустройства; легализации товарооборота через границу Украины, борьба с незаконным ввозом этилового спирта и производства незадекларированных подакцизных товаров; введения ограничений от освобождения уплаты НДС (плательщиками которого являются конечные потребители) и др.

На фоне оптимистических ожиданий относительно доходов, правительство четко задекларировало намерения сдерживать расходы, что является достаточно положительным решением. В частности, по сравнению с расходами предыдущего года, в 2013 г. расходы госбюджета вырастут на 3,8% (14,8 млрд грн), в 2014 г. – на 5,4% (на 22 млрд грн). Значительно повысятся расходы на социальную защиту и обеспечение (в 2013 г. на 22% выше показателя текущего года). Положительным моментом является то, что в долгосрочной перспективе данные расходы будут постепенно снижаться за счет сокращения дотаций Пенсионному фонду Украины.

Благодаря этому сдерживанию расходов в 2013-2014 гг. прогнозируется достаточно низкий дефицит государственного бюджета (в 2013 г. ‑ 0,8% ВВП, в 2014 г. – 1%). Профинансирован дефицит будет за счет повышения объема государственного долга, а также приватизации государственного имущества. В частности в 2013 г. КМУ намерен взять в долг еще 82 млрд грн., а в 2014 г. ‑ 94,3 млрд грн, что, стоит отметить, меньше объема заимствований текущего года (98,5 млрд грн). Часть этих денег будет использована на реализацию различных проектов по улучшению муниципальной инфраструктуры, социальной защиты населения, модернизации транспортной сферы и энергетического сектора и других сфер.

Уровень государственного долга постараются удержать на отметке не более 25% ВВП (без учета гарантированного долга государством). В целом действующее правительство осталось верным своей долговой политике, направленной в основном на внутренние займы.

Погашение и обслуживание государственного долга в период 2013-2014 гг. достигнут максимальных показателей и будут составлять в 2013 г. – 78,7 млрд и 33,5 млрд грн. соответственно, а в 2014 г. – 91 млрд и 36,7 млрд грн. К слову, в текущем году данные показатели составляют 65,1 млрд и 29,58 млрд грн.

Что касается приватизации, то общие поступления за 2013-2014 гг. прогнозируются на уровне 20,9 млрд грн (из которых 10,9 млрд - в 2013 г.). Правда, какие же именно объекты государственного имущества прогнозируют продать на такую сумму,

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остается загадкой. Тем более, учитывая планы завершить "большую" приватизацию уже в течение ближайшего года. Единственная информация, которая касается процесса приватизации в Прогнозе госбюджета на 2013-2014 гг. – это приватизация государственных угледобывающих предприятий, которые являются хронически убыточными.

В целом, отсутствие аргументированной позиции правительства относительно того, где (и главное - как) оно собирается брать дополнительные финансовые ресурсы, делает прогноз Государственного бюджета Украины на 2013-2014 гг. формальным документом. Кроме того, уверенность Кабмина, что экономика Украины будет демонстрировать высокие темпы роста, не учитывая реальные риски ее охлаждения, которые актуализировались в текущем году, свидетельствует, что никто в правительстве не делал серьезного анализа относительно экономических перспектив страны. В таком формате данный документ можно демонстрировать на выборах, однако инвесторы вряд ли будут воспринимать его серьезно.

Вероника Здоренко (для УНИАН)

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