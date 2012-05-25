На межбанке торги закрылись котировками 8,0700/8,0770 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0850/8,0950, к 12:00 цены упали 8,0730/8,0775. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,0700/8,0770 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2548/52, к 12:00 цены снизились 0,2537/41. К закрытию цены достигли уровня 0,2537/41. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,9225 (+0,3374).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2520/1,2600. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,1530/10,1670, к 12:00 цены составили 10,1570/10,1665. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 10,1430/10,1555.

Дилер одного коммерческого банка с иностранным капиталом сообщил УНИАН, что большинство соглашений заключались в диапазоне 8,07-8,08 грн/долл. НБУ на рынок пока не выходил.

«Ситуация в принципе достаточно стабильная», - сказал банкир.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ), в 23 и 24 мая, после длительного перерыва (представители регулятора заявляли, что НБУ последний раз продавал валюту на межбанке в феврале т.г. - УНИАН), выходил на межбанк с предложением продажи.