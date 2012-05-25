Госдолг Украины в апреле вырос до 60,9 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 апреля 2012 года составил 486 млрд 561 млн 670,86 тыс. грн, или 60 млрд 897 млн 091,41 тыс. долл., что на 0,6% больше показателя на конец марта 2012 года, и на 2,8% больше показателя на конец 2011 года. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 30 апреля 2012 г. составил 296,03 млрд грн (60,8% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 37,05 млрд долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 190,53 млрд грн (39,2%), или 23,85 млрд долл.

Государственный долг Украины на конец апреля 2012 г. составил 374,48 млрд грн (77%), или 46,87 млрд долл. Государственный внешний долг составил 196 млрд грн (40,2%), или 24,53 млрд долл. Государственный внутренний долг составил 178,47 млрд грн (36,7%), или 22,34 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 112,09 млрд грн (23%), или 14,03 млрд долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 100,03 млрд грн (20,6%), или 12,52 млрд долл.; гарантированный внутренний долг – 12,05 млрд грн (2,4%), или 1,5 млрд долл.

По информации Минфина, в марте 2012 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 3,26 млрд грн, в основном за счет текущих заимствований на внутреннем рынке ценных бумаг.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составил 473,12 млрд грн.