Нацбанк отмечает улучшение инфляционных и курсовых ожиданий бизнеса

Инфляционные ожидания и ожидания бизнеса относительно стабильности курса национальной валюты улучшились.

Об этом говорится в подготовленном Национальным банком Украины очередном ежеквартальном опросе руководителей предприятий об оценке текущей и будущей деловой активности, инфляционных и курсовых ожиданий, изменений экономической ситуации в Украине, проведенном в феврале 2012 года.

Так сообщается, что согласно результатам опроса респонденты ожидают сохранения текущих объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев.

НБУ отмечает, что инфляционные ожидания респондентов существенно снизились, приблизившись к минимальному уровню за время проведения опросов. Рост потребительских цен, по мнению респондентов, в основном обусловливается ростом затрат на производство, в частности высокими ценами на энергоносители.

Кроме того, по данным Нацбанка, значительно усилились ожидания респондентов относительно стабильности курса гривны относительно доллара США в следующие 12 месяцев: увеличилась доля респондентов, ожидающих неизменность курса гривни к доллару США.

Также сообщается, что большинство респондентов оценили текущее финансово-экономическое состояние своих предприятий положительно, а доля респондентов, которые считают состояние своих предприятий «хорошим», увеличилось. По оценкам респондентов, уровень остатков готовой продукции снизился, в то же время интенсивность использования производственных мощностей в целом в экономике практически не изменилась.

Как сообщает НБУ, согласно результатам опроса, индекс деловых ожиданий предприятий в I квартале 2012 года остался на уровне прошлого квартала и составил 119,3%. Улучшились прогнозы респондентов относительно финансово-экономического состояния предприятий и увеличения объемов реализации в следующие 12 месяцев. Произошло сезонное повышение ожиданий респондентов на следующие три месяца по всем основным параметрам экономической активности.

Подавляющее большинство респондентов ожидает роста цен на товары и услуги, которые покупает предприятие, и на продукцию собственного производства. Однако стабильность цен ожидает больше респондентов по сравнению с прошлым кварталом, что, по мнению НБУ, свидетельствует о снижении ценового давления в экономике и соответственно снижение инфляционных ожиданий. Ответы респондентов свидетельствуют, что рост производственных затрат также будет происходить меньшими темпами. «Респонденты считают, что самыми влиятельными факторами изменений исходных цен предприятий является рост цен на энергоносители и на сырье и материалы. В то же время влияние обменного курса и уровня процентной ставки по кредитам остается незначительным», - говорят в Нацбанке.

По ожиданиям респондентов в следующие три месяца потребность в заемных средствах будет увеличиваться. Доля респондентов, которые планируют брать банковские кредиты, несколько уменьшилась. Среди них наибольшей оставалась доля планирующих брать банковские кредиты в гривнах.

«Основными факторами улучшения деловых ожиданий респондентов является снижение инфляции, стабильность на валютном рынке и большая предсказуемость на финансовом рынке. Риски для дальнейшего экономического развития экспортоориентированных предприятий в большей степени связаны с нестабильной внешней конъюнктурой, долговыми проблемами стран еврозоны - основных торговых партнеров и высокими ценами на газ», - отметил директор Генерального экономического департамента НБУ Игорь Шумило.

В опросе, проведенном НБУ, приняли участие 1 249 предприятий из всех регионов страны, представляющих экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам по количеству работников.