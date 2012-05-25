Премьер предлагает активизировать сотрудничество с МВФ

Премьер-министр Украины Николай Азаров предлагает активизировать сотрудничество с Международным валютным фондом по случаю 20-летия работы Украины с МВФ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с руководителем миссии европейского департамента МВФ Кристофером Джарвисом.

«В этом году исполняется 20 лет нашего сотрудничества с Международным валютным фондом. Нужно как-то отметить это событие. Например, активизацией нашего сотрудничества», - сказал Н.Азаров.

Он поздравил К.Джарвиса с назначением главой миссии в Украине.

«Хочу поздравить Вас с назначением руководителем миссии по нашей стране. За 20 лет нашего сотрудничества я могу сказать только добрые слова о тех руководителях миссий МВФ, с которыми я работал. И я надеюсь, что и с Вами у нас сложатся хорошие отношения», - заявил премьер.

Во время встречи стороны отметили конструктивную работу МВФ с Украиной и обсудили текущие проблемы двустороннего сотрудничества.

Отдельно стороны остановились на нестабильной ситуации на внешних рынках и ее возможном влиянии на экономику Украины, а также обсудили пути минимизации возникающих рисков.

Премьер охарактеризовал нового руководителя миссии как опытного профессионала, который быстро и точно вникает в суть проблем.

К. Джарвис, в свою очередь, отметил, что Украине удалось достичь значительного продвижения в проведении структурных реформ, «оздоровлении» финансового сектора и возвращении доверия к банковскому сектору.

«У меня создалось впечатление, что у правительства есть решительность и четкое видение: в каком направлении проводить реформы. И я верю, что Вы и Ваши министры, глава Нацбанка, серьезно настроены на проведение реформ», - сказал К.Джарвис.

Как сообщал УНИАН, в марте 2012 г. руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине назначен Крис ДЖАРВИС вместо Таноса АРВАНИТИСА.

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