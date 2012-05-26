Гостаможслужба Украины заключит договор с Еврослужбой для борьбы с контрабандой сигарет

Гостаможслужба Украины планирует заключить договор с Европейской службой по борьбе с мошенничеством с целью предотвращения контрабанды сигарет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГТС, ссылаясь на результаты встречи в Киеве председателя Гостаможслужбы Игоря Калетника и еврокомиссара по вопросам налогообложения и таможенного союза Альгирдаса Шеметы.

Как отметили в пресс-службе, во время переговоров И.Калетник назвал важным направлением взаимодействие в направлении противодействия незаконному перемещению сигарет через общий участок границы. По его словам, за 2011 год здесь было обнаружено свыше 3 тысяч фактов задержания сигарет, изъято 37,5 млн шт сигарет на сумму 1,2 млн. евро.

И.Калетник заметил, что соответствующие договоренности будут приняты после осуществления внутригосударственных процедур.

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