МВФ дал новые рекомендации Украине по соблюдению планового дефицита бюджета

Международный валютный фонд рекомендует Украине принять дополнительные меры для гарантирования соблюдения планового дефицита госбюджета в 1,8% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава миссии МВФ в Украине Крис Джарвис на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Он отметил успехи правительства в части увеличения сбора налоговых платежей. Также, по его мнению, увеличению сбора налога будет способствовать принятие Таможенного кодекса. Однако К.Джарвис считает, что данных мер может быть недостаточно для соблюдения планового дефицита госбюджета, учитывая принятые правительством обязательства по увеличению соцстандартов.

«Чрезвычайно важно удерживать дефицит госбюджета на должном уровне. И возникает вопрос относительно того, каким образом это можно обеспечить. Правительство считает, что тех усилий, которые оно прикладывает на данном этапе, будет достаточно. Мы считаем, что нужно осуществить еще ряд дополнительных мер», - сказал К.Джарвис.

Среди таких мер К.Джарвис назвал введение дополнительных, более высоких ставок по подоходному налогу для богатых слоев населения, отмену ряда налоговых льгот, а также снижение расходов госбюджета.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 366,621 млрд грн, в т.ч., доходы общего фонда - 317,408 млрд грн, расходы - 391,810 млрд грн, в частности, расходы общего фонда — 342,005 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

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