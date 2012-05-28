Торги по доллару на межбанке в понедельник открылись падением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ'е падением котировок – 8,0730/8,0780 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2537/41, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,1825/10,1905. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2610/12 (пятница — 1,2562/64).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.