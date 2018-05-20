Евро-2012: валютный рынок "сыграет вничью"

До открытия Евро-2012 остались считаные дни, и разговоры об ожидающемся наплыве организованных и неорганизованных туристов из-за рубежа идут по нарастающей. Ожидания "гостей" отличаются в разы - от 400 тыс. до 1,2 млн человек. И не меньший разброс в прогнозах о том, как "сыграет" футбольный чемпионат на валютном рынке Украины.

Впрочем, едва ли можно рассматривать каждого прибывающего на Евро иноземца как "кошелек с валютой", которую он жаждет оставить в кассах и кошельках принимающей стороны. Пожалуй, сколько бы ни приехало гостей, пока ясно одно, - большого притока валюты в Украине в связи с Евро-2012 не произойдет. Большую часть болельщиков Евро-2012 будут составлять сами украинцы и еще, пожалуй, россияне. Ожидать, что граждане РФ завалят Украину валютой, не приходится. Если они и будут приезжать, то от силы на один день, и понятно, что за сей краткий промежуток времени как следует потратиться они попросту не успеют. Поэтому, когда называют цифру притока валюты 1 млрд долл, то к ней нужно относится более чем сдержано, и лучше всего ее поделить наполовину. К слову, для Украины миллиард долларов - цифра уже не очень впечатляющая, а тем более - полмиллиарда. Скажем, на прошлой неделе за один день на межбанковском рынке продавали валюты больше чем на 1 млрд долл.

Поэтому, как легкое лукавство можно рассматривать разговоры о том, что в результате притока валюты на Евро-2012 гривня может укрепиться к доллару до 7 грн. Ничего существенного не произойдет, скорее наоборот. Все будет традиционно. В обменниках, в первую очередь городов, где пройдут матчи ( Донецк, Киев, Львов, Харьков ), скупку валюты занизят до предела, тогда как продажу будут держать на высоком уровне. Это "игра" сможет принести доход валютобменникам, но - только им.

Скорее, создать нервозность вокруг курса доллар/гривна могут последние события на межбанковском валютном рынке. Рост курса доллара на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке был более чем неожиданным. Поначалу казалось, что это очень временное явление, вызванное оттоком валюты в связи с погашением ОВГЗ нерезидентам. Но ситуация явно начала выходить из-под контроля, когда валюту начали скупать миллиардами. Тут ситуацию уже явно нельзя было списать на нерезидентов. Нерезидентам погасили ОВГЗ всего на 933 млн грн, и этих денег явно было недостаточно для того, чтобы оказать такое давление на рынок.

Роль сыграли другие факторы. Еще на позапрошлой неделе (14-20 мая) остатки на корсчетах банков были на уровне более 22 млрд грн, то сейчас они составляют только 16 млрд грн. Активно скупать валюту на межбанке начали прежде всего

юридические лица. И если бы НБУ не вышел с интервенцией на рынок и не поддержал гривню, то курс мог бы уже быть около 8,2 грн. В данной ситуации НБУ сработал четко и ажитоаж погасил. Но остается открытым вопрос - надолго ли. Эта ситуация показала, что без помощи НБУ обеспечить стабильность курса нереально и тут не могут повлиять никакие Евро-2012. Наоборот, "ложные ожидания" могут еще больше внести путаницы и население, неразобравшись в ситуации, будет еще больше скупать валюты. А НБУ придется продавать валюту из своих золотовалютных резервов. И это при том, что эти резервы невелики. Мало того, впереди ожидаются осень и зима, когда валюты будет еще больше не хватать.

В этой ситуации, есть два выхода: или продавать валюту из золотовалютных резервов или "закручивать гайки" на валютном рынке. Не исключено, что после Евро-2012 будут ужесточены правила обмена наличной валюты, чтобы уменьшить спрос на нее и изменены валютные нормативы банков, что должно привести к уменьшению давления на межбанковский рынок. Другого выхода нет. Можно конечно еще начать плавную девальвацию и к концу года выйти на уровень 8,3,-8,5 грн за доллар. Но для этого нужны очень аккуратные и планомерные интервенции на валютном рынке, чтобы рынок привык жить в условиях девальвации гривни.

Что касается евро, то курс евро/гривня уже давно "болтается" возле отметки в 10 грн. Это во многом связано с курсом евро/доллар, который сейчас хоть и медленно, но снижается. Курс уже упал ниже 1,26 долл и теперь ведутся дискуссии о том, когда же он достигнет уровня 1,2 долл. Впрочем, девальвация евро - это во многом политическое явление. Пока европейские политики будут ругаться, курс евро будет снижаться и дальше. Хотя, не исключено, что решение греческой проблемы может привести к резкому росту курса евро до 1,3 долл. Но нет гарантии, что после решения проблемы греческой, не появятся испанские или бельгийские проблемы. Стабильности на валютном рынке ЕС, скорее всего, не будет еще длительный период времени. В условиях девальвации доллара курс евро/гривня тоже будет расти, даже если курсы будут падать в ЕС. В этой связи не стоит думать, что курс евро/гривня в 11 грн - это далекая перспектива. Не исключено, что этот курс "засветится" на наших обмениках быстрее, чем можно было ожидать и думать. Украинская гривня, как и евро, пока не могут устоять перед долларом США

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра

(для УНИАН)