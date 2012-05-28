Диалог о кредите продолжится, если подорожает газ для населения — глава Миссии МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) вернется к вопросу возобновления кредитования Украины в рамках программы сотрудничества, когда увидит готовность украинского правительства выполнить рекомендации Фонда, в частности, касающиеся повышения цен на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава миссии МВФ в Украине Крис Джарвис на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Он отметил, что помимо ситуации с тарифами на газ для населения на сегодня есть вопросы, касающиеся способности Украины удержать плановый размер дефицита госбюджета, а также ряд вопросов относительно дальнейшей стратегии развития финансового сектора Украины

«Есть еще невыясненные вопросы, которые касаются выполнения программы сотрудничества Украины и МВФ, в частности, какие меры нужно принять для выполнения планового показателя дефицита госбюджета, также есть вопросы, которые касаются энергетической политики и особенно цен на газ, также есть вопросы в банковском секторе, я имею в виду общую стратегию развития финансового сектора, - отметил К.Джарвис. - Как только правительство будет готово принимать меры по данным направлениям, миссия МВФ будет готова продолжать дискуссии в части, которая касается программы сотрудничества».

Как сообщал УНИАН, Миссия МВФ работала в Украине с 21 по 28 мая с целью проведения обсуждения вопросов в рамках Консультаций по Статье IV в 2012 году.

Представители Миссии провели встречи с премьер-министром Украины, председателем НБУ, министром финансов, министром топлива и энергетики, министром экономического развития и торговли, другими высокопоставленными лицами и представителями бизнеса.

Справка УНИАН. В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 млрд долл. до конца текущего года.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш кредита МВФ в размере 1,89 млрд долл.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд SDR, что составляет 1,5 млрд долл.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности, повысить тарифы на газ и теплоснабжение для населения.

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