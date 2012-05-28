Украина и ЕС договорились о начале работы по имплементации Стратегии таможенного сотрудничества

Украина и ЕС договорились о начале работы по имплементации Рамочной стратегии таможенного сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы, такое решение принято в ходе встречи председателя Гостаможслужбы Игоря Калетника и еврокомиссара по вопросам налогообложения и таможенного союза Альгирдаса Шеметы, которая прошла в Киеве.

По словам председателя Гостаможслужбы, Украина и Европейский союз сейчас ведут плодотворный и содержательный диалог в этой сфере, и целый ряд ключевых направлений сотрудничества ЕС с Украиной содержится в Рамочной стратегии таможенного сотрудничества между Украиной и ЕС. В частности, стороны договорились начать эффективную работу по имплементации стратегии, в том числе путем активизации работы экспертов. Стратегия предусматривает сотрудничество в сфере обмена информацией, управления рисками, а также борьбе с таможенными нарушениями и контрабандой.

«Важным направлением является взаимодействие в направлении противодействия незаконному перемещению сигарет через общий участок границы, - подчеркнул председатель Гостаможслужбы, - Ведь за 2011 год здесь было обнаружено более 3 тыс. фактов задержания сигарет, изъято 37,5 млн шт. сигарет на сумму 1,2 млн евро. В Европе эта сумма может возрасти в 5-10 раз».

Планируется, что после осуществления внутригосударственных процедур Таможенная служба Украины и ОЛАФ (Европейская Служба по борьбе с мошенничеством) подпишут договоренность о сотрудничестве в сфере противодействия незаконному перемещению сигарет.

Стороны подтвердили свою готовность и открытость к всестороннему сотрудничеству как на многостороннем, так и двустороннем уровнях.

Как отмечают в ведомстве, на сегодня товарооборот между Украиной и ЕС постоянно растет. За 2011 год он составил 44 млрд долл. (+36%), в 2012 году - уже 13,3 млрд долл.