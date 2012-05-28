Миссия МВФ завершила работу в Украине

Группа экспертов Международного валютного фонда, которая находилась с визитом в Украине с 21 по 28 мая 2012 года с целью обсуждения вопросов в рамках Консультаций по Статье IV в 2012 году, завершила работу.

Об этом говорится в сообщении МВФ.

Эксперты миссии провели встречи с премьер-министром Украины, председателем Национального банка Украины, министром финансов, министром топлива и энергетики, министром экономического развития и торговли, другими высокопоставленными должностными лицами, а также с представителями частного сектора и гражданского общества. По завершении визита председатель миссии МВФ Крис Джарвис обнародовал следующее заявление:

«Правительство и Национальный банк Украины достигли прогресса, приложив усилия для обеспечения поддержки экономической стабильности. Приветствуем проведение правительством Пенсионной реформы и принятие нового Таможенного кодекса. Позитивом для общества можно назвать низкий уровень инфляции, который поддерживается монетарной политикой НБУ. Было обеспечено продвижение в области дерегулирования и упрощения законов по налогообложению.

Для обеспечения постоянного экономического роста и снижения финансовых рисков Украина нуждается в решении пакета важных вопросов и должна противостоять как внешним, так и внутренним вызовам.

Согласно ожиданиям, в этом году показатели роста замедлятся из-за более слабого спроса на продукцию украинского экспорта. По нашим прогнозам, показатель годового роста будет составлять 3%. Годовая инфляция прогнозируется на уровне около 7%. Мы ожидаем, что дефицит текущего счета увеличится до 6,5% от ВВП при условии неизменной экономической политики, следовательно, если активизировать политику, дефицит мог бы быть ниже.

Украина нуждается в существенном внешнем финансировании, что делает страну чувствительной к изменениям в настроениях инвесторов. Для обеспечения поддержки инвесторов Украина должна неуклонно проводить политику, направленную на обеспечение экономической стабильности, и осуществлять провозглашенные реформы в ключевых секторах.

Главной задачей для правительства является усиление налогово-бюджетной политики. Изменениями в бюджет предусмотрено увеличение расходов на зарплаты и пенсии, а с целью их финансирования запланировано увеличение бюджетных поступлений. Для выполнения запланированного правительством показателя дефицита бюджета в 1,8% ВВП необходимо осуществление новых мероприятий. Такие мероприятия могут предусматривать увеличение ставок налогообложения для высокодоходных категорий налогоплательщиков и отмены налоговых льгот или сокращение расходов.

Правительство сформулировало амбициозную цель - достичь энергетической независимости. Увеличение тарифов на газ и отопление для населения является важной составляющей для достижения этой цели. Рекомендуем сразу осуществить значительное повышение тарифов, и проводить регулярные повышения в будущем в рамках расписанного во времени плана по отмене субсидий. Также рекомендуем выделить больше средств в контексте предоставления денежной поддержки самым бедным слоям населения для возмещения их растущих платежей. Поднятие цен будет способствовать снижению дефицита "Нафтогаза", уменьшению импорта и высвободит ресурсы для инвестирования в национальное производство и обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов.

Монетарная политика должна быть нацелена на поддержку ценовой стабильности. Действующая монетарная позиция является подходящей в условиях высоких внешних рисков. Мы продолжаем считать, что большая гибкость обменного курса поможет Украине лучше адаптироваться к изменению экономических условий и будет служить лучшим буфером против внешних шоков.

Необходимо и в дальнейшем усиливать финансовый сектор с целью возобновления кредитования и поддержки экономического роста. Хотя банковская система и имеет достаточно капитала, необходимо продолжать проведения тех реформ, которые усилят балансы банков, в том числе и путем мероприятий по уменьшению больших объемов неработающих займов.

Рекомендуем, чтобы проведение амбициозных реформ было направлено на повышение жизненного уровня украинского народа и помогло реализовать Украине ее значительный экономический потенциал. Для этого необходимо построить более мощные общественные институты и обеспечить лучший и более предполагаемый бизнес-климат, необходимые для поддержания частной инициативы, инвестиций и обеспечения роста».

Справка УНИАН. В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 млрд дол. до конца текущего года.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш кредита МВФ в размере 1,89 млрд дол.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд SDR, который составляет 1,5 млрд дол.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности повысить тарифы для населения на газ и теплоснабжение.