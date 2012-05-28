Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) 30 мая презентует центр сертификации ключей электронной подписи, который будет предоставлять предпринимателям бесплатные электронные ключи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель ГНСУ Александр Клименко.

«Я всех приглашаю в среду (30 мая — УНИАН). Будет открытие центра сертификации ключей... Мы развернулись полностью по всем регионам, поэтому все плательщики имеют возможность получить ключи», - отметил он.

По словам А.Клименко, ГНСУ договорилась с рядом предприятий о бесплатном использовании их программного обеспечения для предоставления электронных ключей.