ГНСУ открыла центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко презентовал центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков, передает корреспондент УНИАН.

«Мы намерены, прежде всего, улучшить администрирование налогов, предоставить максимально удобный сервис крупным плательщикам налогов», - отметил он.

А.Клименко также проинформировал о том, что к 2013 году планируется сокращение количества специализированных инспекций по обслуживанию крупных плательщиков с 11 до 7: «По состоянию на сегодня в существует 11 специализированных инспекций по обслуживанию крупных налогоплательщиков, а с 2013 года их станет 7. Сегодня эти инспекции расположены в Симферополе, Днепропетровске, Кривом Роге, Донецке (2 инспекции), Запорожье, Луганске, Львове, Николаеве, Одессе и Харькове. В 2013 г. их станет 7, не будет офиса в Кривом Роге, Николаеве и Симферополе. В данных территориях останутся сервисные центры, дабы не создавать проблем плательщикам налогов каких-либо неудобств. Сервисный центр сможет принять отчетность, ответить на интересующие вопросы».

По словам А.Клименко, за 4 месяца 2012 года крупные налогоплательщики уплатили 39,4 млрд грн налогов при общем доходе бюджета в 61,7 млрд грн. «Это составляет более, чем 64% от общих поступлений по Украине», - подчеркнул он.