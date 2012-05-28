На межбанке торги на ТОМ'е закрылись ростом котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ`е следующими котировками 8,0730/8,0780, к 12:00 цены поднялись 8,0775/8,0830. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,0780/8,0850 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2537/41, к 12:00 цены снизились 0,2532/36. К закрытию цены откатились к уровню 0,2533/37. В России курс доллар-рубль на ТОМ`е упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,8826 (-0,1514).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2530/1,2620. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,1825/10,1905, к 12:00 цены ушли вниз 10,1570/10,1680. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились 10,1595/10,1720.

Сегодня в США праздную День Поминовения, в связи с этим торги по американской валюте возможны только валютированием ТОМ.