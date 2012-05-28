Самый высокий уровень задолженности по зарплате в Донецкой и Харьковской областях

В Украине задолженность по выплате заработной платы в апреле 2012 года снизилась на 2,3% и на 1 мая составила 1,015 млрд грн, с начала года задолженность увеличилась на 3,8%; по сравнению с данными на 1 мая 2011 года задолженность сократилась на 20,4%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В Госстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты в апреле зафиксирован в 8 областях Украины и Киеве. Соответственно, сокращение задолженности наблюдалось в 16 областях, а также АР Крым и Севастополе.

В частности, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн грн) на 1 мая т.г. зафиксирован в Донецкой – 225,346 млн грн (в апреле сократилась на 2,1%, с начала года выросла на 12,5%, по сравнению с 1 мая 2011 года – сократилась на 8,9%) и Харьковской областях – 110,509 млн грн (в апреле выросла на 5,4%, с начала года — на 22,7%, по сравнению с 1 мая 2011 года сократилась на 31%).

Высокий уровень задолженности по заработной плате остается в Луганской области — 80,826 млн грн (в апреле сократилась на 10,2%, с начала года — на 13%, по сравнению с 1 мая 2011 года — сократилась на 24,9%).

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 мая 2012 года составила 74,981 млн грн (в апреле выросла на 3,9%, с начала года — на 3,4%, по сравнению с 1 мая 2011 года – сократилась на 43,6%).

Самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 мая т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 206 тыс. грн (в апреле сократилась на 5,1%, с начала года — на 14,2%, по сравнению с 1 мая 2011 года — сократилась в 11 раз), Ривненской – 2,492 млн грн (в апреле сумма задолженности выросла на 4,5%, с начала года — на 0,1%, по сравнению с 1 мая 2011 года – сократилась на 10,9%) и Киевской областях – 5,011 млн грн (в апреле сократилась на 11,9%, с начала года — сократилась в 2 раза, по сравнению с 1 мая 2011 года — сократилась почти в 5 раз).

Справка УНИАН. В Украине в 2010 году задолженность по зарплате сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд грн. В 2011 году задолженность сократилась на 19,8% – до 977,365 млн грн.