Поляки могут заработать на Евро-2012 больше, чем украинцы — Erste Group

Варшава. Польские предприниматели могут рассчитывать на более высокие доходы от проведения финала чемпионата Европы по футболу, чем их украинские коллеги благодаря возможному большему количеству болельщиков, которые посетят польские города-организаторы турнира.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным исследования одного из крупнейших банков в Центральной и Восточной Европы Erste Group, каждый из болельщиков во время 3-4 дней своего пребывания в странах-организаторах чемпионата может потратить до 800 евро.

Аналитики банка прогнозируют, что в Украину и Польшу могут приехать, по меньшей мере, 0,5 млн болельщиков, которые оставят в странах по 400 млн евро, заметив, что в польские города могут приехать и до 0,7 млн человек.

«Эффект от туризма, скорее всего, будет иметь краткосрочный эффект, который поможет покрыть дополнительные затраты (в частности, по безопасности). Что касается более долгосрочных эффектов, то они еще более сомнительны», - написали эксперты, оценивая экономическую выгоду от проведения Евро-2012.

Эксперты отметили, что Польшу в прошлом году посетило 13,1 млн туристов по сравнению с 12,4 млн в 2010 г., назвав сложным рассчитывать в будущем на значительный рост благодаря футбольному чемпионату.

Авторы исследования назвали главным препятствием для приезда большего количества болельщиков в Украине дорогостоящее жилье, заметив, что негативно на имидж страны также влияет худшая инфраструктура и дело экс-главы правительства Юлии Тимошенко.

«Сделать так, чтобы мир полюбил Украину может быть рискованной игрой», — сказано в исследовании.

В то же время эксперты назвали позитивным фактором для обеих стран-организаторов турнира развитие инфраструктуры, на что они потратили большинство из около 30 миллиардов евро инвестиций в рамках подготовки к Евро-2012.

Они отметили, что лучшая инфраструктура может способствовать росту иностранных инвестиций, а в случае Украины часть из них была просто необходимая из-за того, что часть инфраструктуры не обновлялась со времени распада СССР.

Как сообщал УНИАН, польские власти ожидают приезда на Евро-2012 от 0,7 до 1 млн болельщиков, которые, по разным данным, могут оставить в стране от менее 200 до 650 млн евро.

Справка УНИАН. 32 матча Евро-2012 будут проходить в четырех польских и четырех украинских городах с 8 июня по 1 июля.

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