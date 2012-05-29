Киев и Таллинн проведут двусторонний экономический форум

Киев и Таллинн договорились провести двусторонний экономический форум, на котором планируется изучить возможности инвестиционного сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, такое решение было принято на встрече председателя КГГА Александра Попова и мэра Таллинна Эдгара Сависаара, который находится в украинской столице с официальным визитом по случаю 1530-летия города.

Как отмечается в сообщении, уже сегодня в Украине успешно работают более 400 эстонских компаний. При участии инвесторов из Таллинна в Киеве разрабатывается проект создания Малой оперы.

«Мы с удовольствием проведем экономический форум, ведь Киев тоже заинтересован в углублении сотрудничества. Тем более, что нам есть что предложить вашим инвесторам”, - сказал А.Попов, добавив, что город в этом году принял Стратегию развития до 2025 года, а также подготовил очень масштабный пакет инвестиционных предложений, который был презентован на первом Киевском инвестиционном форуме.

А.Попов выразил заинтересованность в изучении опыта эстонской столицы по внедрению инновационных муниципальных проектов. В частности, Таллинн известен успешным внедрением программ мобильного паркинга и бесплатного общественного транспорта для всех жителей.

Также планируется, что во время двустороннего форума Киев и Таллинн подпишут новое соглашение о сотрудничестве.

Как напомнили в КГГА, городами-побратимами украинская и эстонская столицы стали 20 лет назад.

«Я в восторге от невероятной красоты вашей столицы. Я не первый раз в Киеве, но не перестаю влюбляться в него. Между нашими городами много общего, а поэтому убежден – у нас большие перспективы дальнейшего сотрудничества», – отметил Э.Сависаар.