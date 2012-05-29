Колесников: благодаря Евро-2012 Украина заработает на туризме 1,3-1,5 млрд долл.

Вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников рассчитывает, что во время и после финальной части чемпионата Европы по футболу Украина на туризме заработает 1,3-1,5 млрд долларов.

Об этом он сказал в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина».

Б.Колесников напомнил, что операционные затраты Украины на проведение Евро-2012 составили 55 млн долл. По его словам, эти деньги потрачены разово и не будут возвращены. В частности, они пошли на языковую подготовку персонала, рекламную, информационную поддержку турнира. Общая же стоимость подготовки к чемпионату составила 5 млрд долл. Б.Колесников отметил, что эти средства преимущественно были направлены на строительство аэропортов, дорог, подготовку транспортной инфраструктуры. Для сравнения вице-премьер напомнил, что Польша потратила на подготовку к чемпионату 34 млрд долл.

Б.Колесников также сообщил, что, по прогнозам экспертов, на чемпионат в Украину приедет от 800 тыс до 1,2 млн человек. «Если мы уложимся в эти пределы, я буду очень рад», – сказал вице-премьер.

Говоря о том, как Украина планирует вернуть потраченные деньги, среди прочего Б.Колесников отметил, что на туризме Украина заработает в разы больше, чем на Евро. «Полагаю, минимальная выручка составит 1,3-1,5 млрд долл. Нам бы очень хотелось, чтобы украинский бизнес заработал на полную мощность. В принимающих городах (Киев, Львов, Донецк, Харьков) у нас много ресторанов, кафе, гостиниц очень высокого уровня. И вы не забывайте, что в целом чемпионат — это очень хороший промоушен для нашей страны. Что же касается инвестиций в аэропорты, то их строили не только к Евро. Они рассчитаны на 30-40 лет, а эксплуатация взлетно-посадочных полос — на 75 лет. Это долгосрочные вложения», - подчеркнул он.

Вице-премьер опроверг заявления представителей оппозиции, что Евро-2012 обходится Украине дороже, чем Великобритании Олимпиада в Лондоне. «Это грязная технология. Какой-то эксперт, некто Вилсон, в своем блоге на Financial Times по слухам написал эти соображения. Их переврали. Олимпиада в Лондоне обойдется британской казне в 17 млрд долл. Но эта сумма, как мне говорили в британском агентстве по подготовке к Олимпиаде, не включает ни одного инфраструктурного объекта. Потому что в Англии уже есть отели, аэропорты и дороги. Эти деньги были потрачены исключительно на спортивные сооружения. Затраты Украины с этим вообще несопоставимы», - сказал Б.Колесников.

Говоря о том, насколько серьезно он воспринимает заявления некоторых европейских политиков о том, что они не приедут на Евро, Б.Колесников подчеркнул, что чемпионат Европы по футболу проводится для спортсменов и болельщиков. «Поэтому побывать на матче своей сборной — это возможность, но не обязанность политиков. В любом случае, мы будем рады всех видеть», – отметил вице-премьер.

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