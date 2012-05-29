Торги по доллару на межбанке во вторник открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0770/8,0850 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2519/23, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,1390/10,1510. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2557/59 (понедельник — 1,2610/12).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.