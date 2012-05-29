Евросоюз выделил 5 млн евро на поддержку развития туризма в Крыму.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на Совет министров АР Крым.

Сегодня в Ялте официально стартует второй этап реализации проекта Евросоюза «Диверсификация и поддержка туристического сектора Крыма». В торжественной церемонии примут участие глава Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра, заместитель председателя Совета министров АРК Георгий Псарев, послы стран-членов ЕС, а также эксперты проекта.

В рамках презентации участников ознакомят с первыми результатами реализации проекта, его целью и задачами, запланированными мероприятиями, ожидаемыми результатами и т. п.

Проект ЕС «Диверсификация и поддержка туристического сектора Крыма» направлен на повышение эффективности работы исполнительных органов власти в сфере туризма и смежных отраслях экономики. Проект будет внедряться консорциумом международных консалтинговых компаний из Ирландии, Италии и Нидерландов.

В правительстве напоминают, что объем финансирования, предоставленный Европейским Союзом в рамках реализации проекта, составляет 5 млн евро. Проект будет реализовываться на протяжении трех лет - с 2012-го по 2014 год.

Среди ключевых мероприятий проекта - создание программ модернизации государственных здравниц; создание и обеспечение работы единого учебного центра в сфере курортов и туризма; экспертная помощь в реформировании отрасли; разработка и осуществление 5-летней маркетинговой стратегии, в том числе проведение детального маркетингового исследования; создание Консультационного совета по вопросам развития туризма, а также разработка программ модернизации малоэффективных здравниц Крыма.

Как сообщал УНИАН, 28 мая в Севастополе при участии Ж.Тейшейры и послов стран - членов ЕС был презентован финансовый проект Европейского Союза «Привлечение прямых иностранных инвестиций в Севастополь». Проект рассчитан на два года, его бюджет составляет 1,9 млн евро.