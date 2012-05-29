Средний курс покупки/продажи доллара в банках во вторник составляет 8,05/8,10 грн/долл.

Во вторник утром украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,05 грн/долл., продают – по 8,10 грн/долл. Курс покупки повысился на 0,2%, по сравнению со вчерашним, продажи — на 0,1%, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,02-8,085 грн/долл., по продаже – в пределах 8,08-8,12 грн/долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках снизился на 0,1% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,05 грн/евро, продажи — снизился на 0,3% - до 10,22 грн/евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,98-10,12 грн/евро, по продаже – в пределах 10,12-10,30 грн/евро.

Средний курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 28 мая

снизился на 0,4% и сегодня составляет 0,2434/0,2543 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2375-0,2450 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2520-0,2680 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США – 8,07/8,10 грн, евро – 10,00/10,20 грн, рубль – 0,2400/0,2540 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,075/8,115 грн, евро – 10,00/10,30 грн, рубль – 0,2480/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,05/8,09 грн, евро – 10,00/10,25 грн, рубль – 0,2460/0,2560 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 29 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9925, к евро – 10,043376, к российскому рублю – 0,25112.