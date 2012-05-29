К концу года Украина может согласовать с МВФ новую программу сотрудничества - эксперт

К концу года Украина может согласовать с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время пресс-конференции высказал эксперт по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Миссия приехала, она отработала, техническая миссия должна уехать в Вашингтон, работать от теперешнего момента две недели в Вашингтоне. Самое раннее, когда мы можем ожидать серьезного заявления из вашингтонского офиса МВФ, это через три недели от теперешнего момента. Сказать, что оно будет позитивным — достаточно низкий шанс», - говорит он.

О.Устенко предусматривает, что нынешняя программа stand-by будет завершена. «Мы должны рассчитывать, на мой взгляд, на совершенно новое соглашение в работе с МВФ...» - считает эксперт.

По его мнению, новая программа сотрудничества с фондом может быть согласована к концу 2012 года. «Если новое решение будет проанонсировано сразу после выборов, то, скорее всего, в ноябре будут вестись активные переговоры, в декабре, возможно, числа 20-го они будут завершены с таким расчетом, чтобы в январе (2013 года — УНИАН) начали приходить новые деньги», - отметил О.Устенко. Он также ожидает, что в таком случае условия сотрудничества с фондом могут быть ужесточены по отношению к Украине. В то же время, говорит он, сумма кредита не будет являться для страны принципиальным вопросом.

Эксперт, как вариант, предполагает, что сумма кредита составит около 10 млрд долл. - на 24 месяца по 1-1,5 млрд долл.

В то же время фонд, скорее всего, потребует от Украины перехода к плавающему курсообразованию и сокращения дефицита государственного бюджета.

По словам финансового аналитика Эрика Наймана, в ближайшие 18 месяцев Украина должна вернуть МВФ 8 млрд долл. До конца года страна должна погасить внешние долги на сумму 2,4 млрд долл., в 2013 году — 6 млрд долл. В связи с этим эксперт считает, что Украине выгоднее будет договориться с фондом о продолжении сотрудничества. «Украине выгодно будет вернуться за стол переговоров. И я думаю, что Украина вернется и пойдет на уступки МВФ...», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 28 мая группа экспертов Международного валютного фонда, которая находилась с визитом в Украине с 21 по 28 мая 2012 года с целью обсуждения вопросов в рамках Консультаций по Статье IV в 2012 году, завершила работу.

По итогам работы миссии фонда было заявлено, что МВФ вернется к вопросу возобновления кредитования Украины в рамках программы сотрудничества, когда увидит готовность украинского правительства выполнить рекомендации фонда, в частности, касающиеся повышения цен на газ для населения.

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Справка УНИАН. В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 млрд долл. до конца текущего года.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш кредита МВФ в размере 1,89 млрд долл.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд SDR, что составляет 1,5 млрд долл.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности, повысить тарифы на газ и теплоснабжение для населения.