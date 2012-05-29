Налоговики с начала года выявили 23 тыс. нелегальных работников

Налоговики с начала года выявили 23 тыс. работников, с которыми предприятия-работодатели не заключили трудовых договоров, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

По итогам проверок субъектов хозяйствования налоговики установили нарушения налогового законодательства в вопросе выплаты заработной платы в 92% случаев, вследствие чего было доначислено 111 млн грн налога на доходы физлиц с учетом штрафных санкций.

Кроме того, к государственной регистрации было привлечено более 13 тыс. граждан, осуществлявших предпринимательскую деятельность без госрегистрации.