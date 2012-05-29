На межбанке во вторник торги закрылись котировками 8,0825/8,0875 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0770/8,0850, к 12:00 цены поднялись до 8,0875/8,0940. К закрытию торгов ценовые уровни снизились - 8,0825/8,0875 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2537/0,2541, к 12:00 цены упали - 0,2532/0,2536. К закрытию цены достигли минимума 0,2510/0,2514. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,1950 (+0,2725).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2510/1,2575.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1390/10,1510, к 12:00 цены ушли вверх - 10,1495/10,1615. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились - 10,1325/10,1430.

Дилер одного коммерческого банка с иностранным капиталом сообщил УНИАН, что в основном сделки заключались на уровне 8,08 грн/долл., при этом к полудню цены выросли. НБУ на рынок пока не выходил.

«Ситуация относительно стабильная, сделки заключались на уровне 8,08 грн/долл., при этом были сделки и по 8,0750 грн/долл. Однако ближе к полудню уровни повысились до 8,08-8,09 грн/долл.» - сообщил банкир.

Напомним, что Национальный банк Украины 23 и 24 мая выходил на межбанк с предложением продажи валюты. Представители НБУ заявляли, что последний раз регулятор продавал валюту на межбанке в феврале т.г.