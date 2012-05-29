Болельщики потратят 3,5 млрд грн во время Евро-2012 в Украине - эксперт

Болельщики потратят 3,5 млрд грн во время проведения Евро-2012 в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал президент Лиги экспертов Украины Андрей Гусельников сегодня в ходе круглого стола «Евро-2012: крах надежд рынка недвижимости?».

«Безусловно, на рынок недвижимости не повлияет проведение Евро, потому что если мы максимально посчитаем, деньги, которые привезут сюда болельщики, составят не больше 3,5 млрд грн. Но подготовка к Евро не просто должна повлиять, а стать неким локомотивом для экономики Украины», - считает эксперт.

По словам А. Гусельникова, количество болельщиков на Евро-2012 будет ограничено количеством посадочных мест на стадионах в городах, принимающих чемпионат, которых насчитывается около 800 тыс. мест.

По его ожиданиям, 70% болельщиков приедут из-за рубежа, 30% составят украинцы.

А.Гусельников отметил, что средства, которые получит Украина от проведения футбольного чемпионата, будут включать деньги от продажи билетов и от продажи услуг (размещение, питание, сувениры).

По подсчетам президента Лиги экспертов Украины, в Киеве на НСК «Олимпийском» (70 тыс. мест) будет продано билетов на 445 млн грн, услуг — на 1,1 млрд грн. «Получается сумма порядка 1,5 млрд грн. При этом капиталовложения в рынок жилой недвижимости Киева и Киевской области в 2011 году составили 43 млрд грн. При несложном математическом подсчете мы увидим, что деньги, которые привезут болельщики в город Киев, составят всего лишь 4% от общей суммы капиталовложений, которые мы посчитали за 2011 год», - сказал он.

По оценкам эксперта, в Донецке (стадион на 51 тыс. мест) будет продано билетов на 239 млн грн, услуг — на 700 млн грн. «Итого это получится порядка 900 тыс. грн. Соотношение к капиталовложениям, которые мы наблюдали в 2011 году в рынок жилой недвижимости, всего лишь 5%», - добавил он.

Во Львове (стадион на 34 тыс. мест), как подсчитал А.Гусельников, будет продано билетов на 76 млн грн, услуг — на 420 млн грн, что в сумме составит около 0,5 млрд грн, а соотношение к капиталовложениям в недвижимость составит около 4%.

При этом ожидается, что в Харькове (стадион на 38 тыс. мест) билеты продадут на 84 млн грн, услуг — на 460 млн грн, что в совокупности составит около 0,5 млрд грн, а соотношение к капиталовложениям в недвижимость составит около 5%.

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