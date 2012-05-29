На инфраструктуру к Евро-2012 Украина потратила 108 млрд грн. Госсредства - 47 млрд грн

Подготовка инфраструктуры к Евро-2012, предусмотренная соответствующей государственной программой на 2008-2012 годы, обошлась Украине в около 108 млрд грн, из которых 47 млрд грн - государственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента развития строительной деятельности, ценообразования и экономики строительства Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Петр Губень сегодня в ходе круглого стола «Евро-2012: крах надежд рынка недвижимости?».

По его данным, в 2008 году в рамках программы было освоено 1,7 млрд грн, в 2009 году - 1,7 млрд грн, в 2010 году - 7,8 млрд грн, в 2011 году - 13,8 млрд грн, в 2012 году - около 4 млрд грн.

П.Губень уточнил, что программа предусматривает завершение строительства и реконструкции некоторых объектов в декабре текущего года.

В частности, в рамках программы было построено три стадиона в Киеве, Харькове и Львове, реконструированы аэропорты, тренировочные базы во Львовской, Киевской и Донецкой областях, реконструированы автодороги на маршрутах Евро-2012 (в 2011 году на эти цели потрачено около 6 млрд грн).

П.Губень добавил, что на сегодняшний день в рамках подготовки к чемпионату построены и реконструированы 44 гостиницы на 4 465 номеров, отремонтированы 24 общежития на 11 тыс. мест. Также приведены в надлежащее состояние 12 памятников культурного наследия.

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