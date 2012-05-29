Минфин на аукционе во вторник привлек в госбюджет рекордные 4,3 млрд грн

Министерство финансов Украины на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 29 мая, привлекло в государственный бюджет 4,327 млрд грн (по курсу НБУ), сообщается на сайте министерства.

Данная сумма привлечения является рекордной для аукционов по продаже ОВГЗ, проведенных Минфином в 2012 году.

Согласно сообщению, по облигациям с индексированной стоимостью сроком обращения 3 года привлечено 50,175 млн грн (средневзвешенный уровень доходности составил 9,3%); по облигациям, номинированными в иностранной валюте со сроком обращения 12 месяцев, - 235,13 млн долл. (9,3%); по облигациям, номинированными в иностранной валюте со сроком обращения 2 года, - 150,04 млн долл. (9,3%); по облигациям, номинированными в иностранной валюте со сроком обращения 3 года, привлечено 150 млн долл. (9,45%).

Также сообщается, что на сегодняшнем аукционе Минфин удовлетворил все заявки на покупку ОВГЗ.

Напомним, что эксперты «ИНГ Банк Украина» отмечали высокую вероятность нулевого спроса на сегодняшнем аукционе с учетом роста ставок на вторичном рынке ОВГЗ.

В банке обращали внимание на то, что за неделю уровень ликвидности банковской системы снизился на 10% - до 16,9 млрд грн (при этом, еще 1,8 млрд грн инвестировано в депозитные сертификаты НБУ).

Как отметили эксперты, снижение уровня ликвидности и колебания обменного курса повысили ставки денежного рынка и доходности ОВГЗ на вторичном рынке. Более выраженным был рост более долгосрочных ставок денежного рынка - в частности, ставка по 1-месячным кредитам за неделю выросла на 233 б.п. - до 9.5%, тогда как ставка «овернайт» подросла лишь на 21 б.п. В то же время, рост ставок ОВГЗ на вторичном рынке происходил по всей длине кривой доходности, а наиболее значительным был рост ставок по краткосрочным бумагам. «Текущие рыночные условия, по всей видимости, помешают восстановлению спроса инвесторов на 12-месячные ОВГЗ. Кроме того, если сегодня мы будем наблюдать рыночный спрос, то, скорее всего, ставки заявок будут превышать уровень ставок отсечения, что приведет к отсутствию результата», - говорили в «ИНГ Банк Украина».

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ 24 мая Минфин привлек в госбюджет 131,8 млн грн.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило ОВГЗ на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.

Общий объем ОВГЗ, которые находятся в обращении (по сумме основного долга), в апреле вырос на 2% - до 174,28 млрд грн.