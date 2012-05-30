Средний курс покупки/продажи доллара в среду незначительно повысился

В среду утром украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,06 грн/долл., продают – по 8,11 грн/долл. Курс покупки/продажи незначительно повысился, по сравнению со вчерашним, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,035-8,10 грн/долл., по продаже – в пределах 8,09-8,14 грн/долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках снизился на 0,6% со вчерашнего дня и в среду составляет 9,99 грн/евро, продажи — также на 0,6% - до 10,17 грн/евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,90-10,07 грн/евро, по продаже – в пределах 10,12-10,25 грн/евро.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 29 мая снизился на 0,4% и сегодня составляет 0,2422 грн/рубль, продажи — на 0,8% - до 0,2521 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2475 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2500-0,2680 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США – 8,08/8,10 грн, евро – 9,98/10,18 грн, рубль – 0,2400/0,2510 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,075/8,115 грн, евро – 9,95/10,30 грн, рубль – 0,2460/0,2540 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,06/8,105 грн, евро – 9,90/10,15 грн, рубль – 0,2440/0,2540 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 30 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9925, к евро – 10,009008, к российскому рублю – 0,2491.