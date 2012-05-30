Нацбанк упростил правила обмена валюты на период Евро-2012

Национальный банк Украины упростил правила обмена наличной валюты на период проведения финальной части чемпионата Европы по футболу - с 1 июня до 10 июля 2012 года.

Упрощение порядка обмена валюты закреплено постановлением НБУ № 207 от 24 мая 2012 года. Постановление вступает в силу с 1 июня 2012 года.

В документе указывается, что изменения вводятся с целью обеспечения свободного обмена иностранной валюты нерезидентами - организаторами, участниками, гостями финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине.

Согласно постановлению НБУ, в течение указанного периода банки (финансовые учреждения) осуществляют операции по купле у физических лиц-нерезидентов наличной иностранной валюты без оформления справки-certificate по форме№377.

При этом устанавливается, что квитанции по формам №377-А и №377-к об осуществлении валютообменной операции являются основанием для проведения до 10 июля 2012 года физическими лицами-нерезидентами обратного обмена неиспользованных гривен на наличную инвалюту при условии предъявления документа, удостоверяющего личность и подтверждающего ее резидентность.

Также указывается, что первый экземпляр этих квитанций остается в кассе банка (финансового учреждения) или в пункте обмена иностранной валюты, в котором осуществлен обратный обмен.

Кроме этого, НБУ обязал банки (финансовые учреждения) разместить в кассах и в пунктах обмена валюты в доступном для обзора клиентами месте информацию на украинском и иностранных языках относительно возможности осуществления физическими лицами-нерезидентами обратного обмена неиспользованных наличных гривен на инвалюту при условии предъявления квитанции по форме №377-А или №377-к и документа, удостоверяющего личность и подтверждающего ее резидентность.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк постановлением № 278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютообменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), дату выдачи и орган, который его выдал, место проживания (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).