Межбанк среды: открытие торгов - 8,0750/8,0850 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0750/8,0850 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2480/84, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,0580/10,0720. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,2452/54 (вторник — 1,2557/59).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9925/8,0200.