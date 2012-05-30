Хорошковский: законы о госзакупках нужно менять, потому что не защищают от коррупции

Действующее сегодня законодательство о государственных закупках не обеспечивает необходимой защиты от коррупционных действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на встрече с общественными организациями первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский.

По его словам, тендерные комиссии в ряде случаев не выступают сегодня барьером в отношении коррупции, часто становятся катализатором соответствующих противоправных действий.

В.Хорошковский также добавил, что правоохранительные органы ведут борьбу с коррупцией в сфере тендерных закупок. Однако, по его словам, этого пока что недостаточно для эффективного противодействия коррупции.

По словам В.Хорошковского, только внесение необходимых изменений в законодательство позволит эффективно бороться с коррупционной составляющей в сфере госзакупок.

В связи с этим В.Хорошковский поручил всем причастным к данной сфере разработать в месячный срок изменения к законодательству, которые должны эффективно противодействовать коррупции в сфере госзакупок.