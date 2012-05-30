Основным покупателем валютных ОВГЗ на вчерашнем аукционе мог выступать ВТБ - эксперт

Основным покупателем номинированных в валюте облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на вчерашнем аукционе мог выступать российский «Внешторгбанк» (ВТБ), считает аналитик компании «Инвестиционный капитал Украина» Тарас Котович.

Он отметил, что в преддверии расчетов по кредиту, привлеченному Украиной у ВТБ, срок возврата которого наступает в течение ближайших двух недель, вчера Минфин привлек средства приблизительно на четвертую часть выплаты, «что будет способствовать успешному решению долговых выплат по внешнему долгу в июне».

«Изначально Минфин объявил предложение шести различных облигаций, максимально придерживаясь графика, однако один из будущих инвесторов, вероятно, был заинтересован в размещении именно 3-летней облигации, а не со сроком погашения через 2,6 года. И это могло стать причиной дополнительного предложения еще одного выпуска облигаций, номинированных в долларе США» - говорит Т.Котович.

Эксперт сообщил, что из трех выпусков ОВГЗ, номинированных в гривне, спрос был лишь на 12-месячную облигацию и 3-летнюю индексированную в гривне облигацию.

При этом Минфин снова не удовлетворил неконкурентную заявку на 12-месячную облигацию. В то же время, было размещено 50 млн грн облигаций с индексацией на курс гривня/доллар.

Основные же заимствования в долларах США были осуществлены путем размещения трех выпусков облигаций. Наибольший объем был привлечен по 12-месячной облигации в сумме 235,07 млн долл., а еще две более длинные облигации были размещены почти в равных объемах: 2-летнюю облигацию было размещено в сумме 150,04 млн долл., а 3-летняя - на сумму 150 млн долл.

«Всего Минфин привлек сегодня 535,17 млн долл. по ставкам 8,90-9,45%, что позволило ему частично рефинансировать будущие июньские валютные выплаты. В то же время, учитывая заявления, что кредит будет частично оформлен валютными ОВГЗ, основным покупателем мог выступать сам ВТБ, как напрямую, так и через местное представительство банка» - считает Т.Котович.

Как сообщал УНИАН,Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ во вторник, 29 мая, привлек в государственный бюджет 4,327 млрд грн (по курсу НБУ).

Данная сумма привлечения является рекордной для аукционов по продаже ОВГЗ, проведенных Минфином в 2012 году.

23 мая министр экономического развития и торговли Петр Порошенко сообщил, что Кабмин решил выпустить ОВГЗ на 1 млрд долл. для погашения кредита ВТБ.

21 мая источник в финансовых кругах сообщил УНИАН, что Минфин согласовал с руководством ВТБ схему погашения кредита в размере 2 млрд долл., срок погашения которого истекает в июне.

По информации источника, согласно договоренности, 500 млн долл. суммы кредита будет погашено «живыми» деньгами, для погашения 500 млн долл. будет привлечен новый кредит ВТБ; еще 1 млрд долл. будет рефинансирован путем выпуска ценных бумаг.

При этом источник сообщил, что условия выделения кредита и размещения бумаг на сегодняшний день еще обсуждаются.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит на 6 месяцев в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит может быть продлен трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.

В декабре 2011 года Украина продлила на шесть месяцев кредитное соглашение с российским «Внешторгбанком» (ВТБ) на сумму 2 млрд долл.

В Плане управления государственным долгом на II квартал 2012 года, обнародованном 11 апреля на сайте Минфина, предусматривается что в июне т.г. должен быть погашен кредит на 2 млрд долл., привлеченный правительством два года назад от российского «Внешторгбанка» для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых.